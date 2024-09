Adescava e violentava donne su un sito di incontri | c’è un sospettato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un uomo della Pennsylvania è stato arrestato e incarcerato con l’accusa di aver drogato e aggredito sessualmente diverseche aveva conosciuto tramite undi. Tra cui queste ci sarebbe stata anche una minorenne. Ilsarebbe Andrew Gallo, residente di Bristol Township, ed è stato accusato di cinque capi d’imputazione per stupro con conseguente alterazione e sei capi d’imputazione per possesso con intento di spaccio di sostanze, secondo quanto riferito dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Bucks. Arrestato un uomo con l’accusa di stupro (Pixabay) – Notizie.comIlè stato anche accusato di quattro capi d’imputazione per strangolamento, due capi d’imputazione per vendita o fornitura di liquori o malto o bevande fermentate a minorenni e un capo d’imputazione per corruzione di minorenni.