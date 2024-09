A che ora Luna Rossa-American Magic Louis Vuitton Cup 2024 | orari semifinali tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ineos Britannia ha fatto la sua scelta, sfidando la quarta forza in campo del round robin Alinghi per il prossimo turno dellaCup. Sarà dunque tral’altra semifinale della Challenger Selection Series, torneo che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. I britannici, vincendo la fase a gironi, avevano il diritto di decidere chi fronteggiare in semifinale e l’annuncio è arrivato poco fa nella mattinata di venerdì 13 settembre (alla vigilia delle prime regate). Il teamPrada Pirelli è imbattuto nelle acque di Barcellona contro Patriot, con all’attivo tre successi consecutivi tra la Final Preliminary Regatta ed il doppio round robin dellaCup. Lesi disputano al meglio delle nove regate; la prima squadra che conquista cinque punti passa il turno.