Zalewski dice no al Galatasaray | tra le alternative c’è Mario Rui Sky

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha detto no al. Ora il club turco punta su Fodé Ballo-Tourè.Rui resta l’alternativa last minute. Il mercato turco si chiude domani. Sky Sport scrive: “Nicolaha detto no al. L’esterno italo-polacco ha deciso di rimanere a Roma nonostante le due società giallorosse avessero trovato l’accordo e l’ottima offerta recapitata al giocatore in termini di ingaggio. Il club turco continua però a guardare in Serie A per trovare un esterno sinistro e ora punta il milanista Fodé Ballo-Tourè. Ilha tempo fino a domani, 13 settembre, per acquistare il senegalese, arrivato a Milano nell’estate 2021 e al Fulham nell’ultima stagione. Al momento è fuori dai piani del club, che per lui e Origi ha previsto come destinazione provvisoria il Milan Futuro, in attesa di una cessione. Altra possibile alternativa restaRui.