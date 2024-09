Varcaturo | Controlli dei carabinieri Sanzioni volte al contrasto della prostituzione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024): Denunce, sequestri e multe per violazioni al codicestrada eallacompagnia di Giugliano in Campania hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella frazione di. Identificate 72 persone e controllati 44 veicoli.Durante le operazioni è stato denunciato un 24enne. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto.Sono 8 lecontestate a via San Francesco a Patria nei pressiparrocchia di San Matteo, per un totale di 4mila euro, per la violazione dell’ordinanza comunale volta aldel fenomenodi strada.Non sono mancati ial codicestrada con diversi mezzi sequestrati.