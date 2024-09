Una serie di guasti manda in tilt la linea del Brennero

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 12 settembre 2024) AGI - Giornate di grande disagio per chi viaggia sullaferroviaria dela seguito di unadi. Attualmente un guasto sullatra Verona Porta Nuova e Rovereto sta causando pesanti ritardi che superano anche i 60 minuti. Come apprende l'AGI a bordo del convoglio regionale in partenza da Verona Porta Nuova in direzione, le poche comunicazioni che vengono date sono inesatte circa l'accaduto e soprattutto le tempistiche. Ritardi e disagi anche nella giornata di ieri. Nelle ultime settimana sono stati molteplici itecnici sia sulle linee, alta velocità Firenze-Bologna compresa, che ai convogli.