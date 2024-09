Una mostra ’intermediale’ | Fisico e digitale insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) È in corso alla Fondazione Dino Zoli, inaugura ‘Body (S)cul(P)ture’, primapersonale di Francesca Fini in città. L’esposizione è il prologo di ‘Ibrida - Festival delle Arti Intermediali’, in programma dal 19 al 22 settembre. Artista intermediale, Fini esplora il contemporaneo tra performance, tecnologia e pittura, riflettendo su tematiche come genere e percezione della bellezza. Laè visitabile gratuitamente fino al 13 ottobre. Fini, quando ha iniziato a muovere i primi passi come artista contemporanea? "Mi sono avvicinata all’arte circa 15 anni fa, iniziando con la performance e la video arte, dove registravo me stessa in azioni simboliche e astratte. Poi ho cominciato a esibirmi dal vivo in gallerie e musei. È stata un’esperienza forte, una sorta di terapia che mi ha aiutata a superare l’imbarazzo e il senso di inadeguatezza.