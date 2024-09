Un cucchiaino di caffè in una piscina Clamoroso l' esperto Wada sotto anonimato | Come finirà per Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si torna a parlare di Jannik, del caso-Clostebol, delle ombre di doping. Negli ultimi giorni era trapelata l'indiscrezione: lanon farà ricorso, il caso è chiuso. Ma a stretto giro la stessaha corretto il tiro: nessun ricorso, ma verranno chiesti approfondimenti. Insomma, il caso non è chiuso. Eppure, ora, citato dalla Stampa, spunta un funzionario di primo livello della stessail quale,, fornisce indicazioni importanti. E spiega: "Ecco perché alla fine la, l'Agenzia mondiale antidoping, non farà ricorso controma si limiterà ad acquisire più documentazione possibile per far si che il caso del campione italiano non apra la strada a chi con i testosteronici si dopa davvero", spiega al quotidiano torinese quello che viene definito "un super-della rete di laboratori anti-doping della stessa".