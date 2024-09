Ucraina arriva l’ok Usa | sì a missili contro obiettivi in Russia tensione alle stelle

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Via libera in arrivo da parte degli Stati Uniti all', che potrà utilizzare ia lungo raggio Atacms forniti da Washington per colpirea 300 km di distanza, in profondità nel territorio della. La svolta si fa sempre più imminente dopo l'arrivo del segretario di Stato Antony Blinken a Kiev e l'incon il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una mossa che sembra inevitabile e destinata ad aprire una nuova fase della guerra, innescata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin e iniziata oltre 900 giorni fa. "Il nostro piano per la vittoria – aveva detto lo stesso Zelensky – dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti. E di altri partner".