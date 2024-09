Tutela dei diritti dell’infanzia Patuelli premiato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il presidente dell’Abi, associazione bancaria italiana, e della Cassa di Ravenna (gruppo del quale fa parte anche la Banca di Imola, Antonio, ha ricevuto ieri mattina a Roma il ’Premio per l’infanzia e l’adolescenza’ che gli è stato consegnato dalla ’Fondazione Sos Il Telefono Azzurro Ets’ nell’ambito delle sue iniziative, promosse per affrontare le sfide più urgenti che riguardano ladeidi bambini e adolescenti e il loro futuro in un mondo sempre più complesso.