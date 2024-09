Trump zoppica e Harris non brilla Ma per i media la dem ha trionfato

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il tycoon cade nei tranelli della sfidante al dibattito e fa uscite discutibili. La progressista, però, glissa sui temi scomodi. Come l’aborto tardivo, introdotto dal suo vice in Minnesota, sul quale non ha mai espresso contrarietà. Endorsement della popstar Taylor Swift alla candidata dem con frecciatina a J. D. Vance per la vecchia frase sulle donne senza figli. Il Cremlino irritato dallo scontro in tv: «Lasciate in pace Vladimir Putin». Lo speciale contiene due articoli