’Trail delle due Battaglie’ Gara per la Liberazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Due grandi novità per la ’Ripoli Trail’. Quest’anno l’ormai tradizionale e consolidatapodistica torna appunto con due novità, una commemorativa e l’altra relativa al tracciato. In ricordo dell’80° anniversario dellad’Italia, quest’anno l’edizione sarà denominataduee passerà per i Monti Armato e Catarelto, rispettivamente nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, in ricordo dei cruenti e sanguinosi scontri che si svolsero tra Alleati e tedeschi proprio su queste cime. La manifestazione si articolerà su due giornate, sabato e domenica prossimi, con partenza e arrivo a Ripoli Santa Cristina. Il sabato sarà dedicato all’attività ludico motoria aperta a tutti.