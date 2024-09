Tajani contro la Bce | Troppo piccolo il taglio dei tassi di 025 punti mi aspettavo una scelta più coraggiosa Serve una riforma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) In agosto parlando dal Meeting di Rimini aveva auspicato che la Bce decidesse undei“drastico”. È rimasto deluso e ha deciso di annunciarlo urbi et orbi parlando a margine del question time in Senato. “Miunapiù, 0,25 èpoco”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio. “Dobbiamo puntare sulla crescita e l’inflazione è in calo. La Bce deve poter fare di più. Credo che si debba modificare il Trattato che istituisce la Bce che non può essere solo guardiana dell’inflazione, deve poter governare la moneta per sostenere la crescita perché meno costa il denaro e più è facile per le imprese, ovviamente, accedere al credito e avviare i progetti”. “Se il costo del denaro è eccessivo, ed è eccessivo”, la diagnosi di, “non c’è motivo per tagliare solo lo 0,25”.