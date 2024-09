Sudtirol da Masiello a El Kaouakibi | la situazione dall’infermeria

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilè in campo per preparare la partita di Serie B contro la Reggiana. Preoccupazione sul fronte infermeria e gli aggiornamenti sono stati comunicati dal club. “Nel corso della partita contro la Carrarese, Andreaha riportato una frattura al quinto metatarso. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Alessandro Mallamo si è fermato ad inizio settimana durante l’allenamento a causa di una sospetta lesione muscolare al muscolo quadricipite della gamba sinistra. La prognosi sarà definita dopo ulteriori esami diagnostici. Karim Zedadka sta proseguendo il percorso riabilitativo in seguito ad una distorsione alla caviglia sinistra. Andrea Cagnano sta attualmente svolgendo un programma individuale a causa di una lombalgia acuta. Si auspica un suo recupero in vista della partita di domenica.