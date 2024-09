Stretta smart working | Spinti alle dimissioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lasulloè la "goccia che ha fatto traboccare il vaso", per i lavoratori del consorzio interuniversitario Cineca. Un ente che tra gli altri obiettivi "promuove la transizione digitale" dove, in questi giorni, è scoppiata una inedita protesta, con uno sciopero nell’ambito di una mobilitazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Alcuni sono stati costretti a licenziarsi proprio per l’impossibilità di conciliare lavoro e vita privata – spiega Mario Grasso (Uiltucs) – chiediamo a Cineca di tornare sui suoi passi e di aprire un dialogo sulla nostra piattaforma di proposte". Confronto che potrebbe partire il prossimo 30 settembre, quando è previsto un incontro. Sono 63, fra impiegati e quadri, le persone che lavorano nella sede milanese di Cineca, su un totale di 1137 dipendenti a livello nazionale, in varie città.