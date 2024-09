Spaccio nei giardinetti di via Pastore un arresto della Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoDa qualche tempo ladiaveva messo sotto osservazione una “vecchia conoscenza”, un tarantino di 29 anni, sospettato di aver ripreso l’illecita attività dinel quartiere Paolo VI nei giardini di via. Dopo alcuni giorni di servizi di appostamento, i poliziotti ben posizionati all’interno di queihanno potuto osservare la presunta illecita attività del 29enne che per l’interno arcogiornata si sarebbe incontrato con possibili clienti. I FalchiSquadra Mobile hanno deciso di intervenire con un’operazione coordinata che non ha lasciato via di fuga al 29enne. Il giovane, nel corso del primo controllo, ètrovato in possesso di un involucro di cellophane con all’interno sette dosi preconfezionate di cocaina.