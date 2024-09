Sinner inarrestabile | vittoria assicurata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 12 settembre 2024): secondo la grande ex di questo sport il tennista azzurro deve puntare ad una cosa. Le vittorie sono assicurate Ladegli Us Open, il secondo Slam della stagione e della sua carriera, ci hanno rimandato unclamorosamente cresciuto nel corso degli ultimi mesi. Non solo tecnicamente, lì è davvero il numero uno al mondo in tutto e per tutto, ma anche sotto l’aspetto mentale. Un giocatore enorme.dopo laagli Us Open (Lapresse) – Ilveggente.itUn giocatore che è riuscito a mettersi alle spalle un periodo ricco di problemi: solo lui e i pochi membri dello staff sapevano di quella positività al Clostebol per la quale ha rischiato la squalifica. Solamente gli amici più intimi hanno visto negli occhi di Jannik i problemi.