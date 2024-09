Si fingono clienti per agevolare l’ingresso dei rapinatori Due donne arrestate dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024) CASORIA – Il segnale concordato è un doppio colpo di clacson. Indica alle due “esploratrici” che è il momento di spalancare la porta della gioielleria e lasciare entrare i. Il piano è quello e in parte funziona. Succede in serata a Casoria, in una gioielleria in via Alcide De Gasperi. Partiamo dall’inizio. Dueattendono che un atelier apra i battenti per il turno pomeridiano. Ad accoglierle per l’apertura uno dei dipendenti. Sono interessate ad alcuni gioielli, per un battesimo di un nipote e non importa il prezzo: i preziosi devono essere “importanti”! Il dipendente mostra alcuni pezzi alle duefino al momento in cui si sente distintamente un doppio colpo di clacson dall’esterno. Leincrociano contemporaneamente lo sguardo e una dice di dover controllare la propria auto. L’altra rimane ferma, immobile, seduta su una sedia di fianco alla cassa.