Perù ambasciatore italiano in campo per un’importante concessione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’d’Italia in, Massimiliano Mazzanti, ha incontrato, con il presidente esecutivo di Acea SpA, Fabrizio Ferri, il viceministro per le Costruzioni e la Sanificazione del, Christian Alfredo Barrantes Bravo, per l’estensione dellaal “Consorcio Agua Azul” (di cui ACEA SpA è il maggior azionista) nel Cono Norte di Lima. Si tratta di un importante progetto che prevede l’accesso ad acqua potabile per oltre un milione di persone. L'articoloinperproviene da Ildenaro.it.