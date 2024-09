Perché Lucas Bravo il Gabriel di Emily in Paris parla bene l’italiano?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 12 settembre 2024), attore e modello francese, nonché interprete di, l’interesse amoroso della protagonista della serie di Netflixinperfettamente italiano. Questoda bambino ha vissuto a Parma, dove suo padre, il calciatore Daniel, giocava per la squadra emiliana. In verità, la militanza disenior, centrocampista offensivo, con i gialloblù è durata solo una stagione, la ’96-’97 e si sarebbe chiusa anche in malo modo. Daniel, in un’intervista del 2012, all’edizione in lingua francese del portale web Yahoo! Sport, avrebbe raccontato di aver assistito a una presunta combine tra i suoi compagni di squadra e gli avversari “durante l’intervallo dell’ultima partita importante della propria squadra” del campionato di Serie A. Qualcuno ha ipotizzato che si potesse trattare della sfida con la Juventus, finita 1-1.