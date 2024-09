Ordine | Questione stadio in 3 punti! Avanti insieme richiesta Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha provato a spiegare la situazione relativa allodie Milan, con l’ultima proposta di farlo. NESSUNA INTENZIONE – Franco, in collegamento su Radio 24 durante “Tutti Convocati“, ha detto la sua sulla situazione: «Primo punto:e Milan non hanno nessuna intenzione di assumersi l’onere di strutturare per 700 milioni lodi San Siro. Quando ristrutturi unoo fai come ha fatto il Barcellona, ossia butti giù il Camp Nou e lo rifai, altrimenti così non ha alcun senso». SAN DONATO –sul lato rossonero: «Secondo punto: il Milan ha fatto passisulla strada di San Donato perché al di là delle chiacchiere e della propaganda, il Milan ha versato 40 milioni per il terreno, ha già dato inizio ai lavori per la bonifica di quel territorio e la recinzione di quel terreno, ha il progetto pronto per costruire lo