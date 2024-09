NIGHTMARE OPERATOR si mostra al Tokyo Game Show 2024 ed è un vero tributo al passato

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 12 settembre 2024) Non c’è mai fine all’originalità, eppure il più delle volte, nonostante le tecnologie di cui disponiamo, molti sviluppatori decidono di proporre giochi dal comparto grafico vecchia scuola, rivolti a tutti i nostaligici, tra questi vi è, che richiama i classici di PSX, un action horror in terza persona che ha destato il giusto interesse al, mediante un nuovoplay Trailer. Nuovoplay Trailer perNel gioco vestite i panni di Misha, un’operatrice addetta alla sicurezza, incaricata dal Governo di cacciare gli Youkai dalla città di Shin-Chiba. In unaabbandonata, Misha dovrà farsi strada armata fino ai denti, in un survival horror ambientato nell’anno 2036.