Monza-Inter Inzaghi con due novità | la probabile formazione – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Meno tre ae al ritorno del campionato. Domenica sera, i nerazzurri saranno di scena al Brianteo nel match valido per la quarta giornata. Simonepotrebbe cambiare qualcosina. La. SI RITORNA – Smaltita la sosta per le nazionali, adesso ci si prepara al ritorno del campionato. Oggi ad Appiano Gentile ci sarà nuovamente il gruppo al completo, con i rientri di Lautaro Martinez, Taremi, Asllani e Dumfries. Dunque,potrà finalmente iniziare a pensare al match contro la squadra di Alessandro Nesta. Per l’ci sarà un tour de force non banale: dopo, i campioni d’Italia voleranno in Inghilterra per sfidare il Manchester City per la prima giornata della nuova Champions League; mentre domenica prossima, i fari saranno puntati tutti su San Siro per il derby di Milano contro il Milan.