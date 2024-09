Mercato del lavoro nel secondo trimestre calano le ore lavorate in agricoltura industria e costruzioni Reggono solo i servizi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per il vicepremier e ministro Matteo Salvini “i dati economici dell’Italia migliorano, soprattutto sul fronte dell’occupazione, grazie a imprenditori e lavoratori”. Ma il commento al rapporto dell’Istat suldelneldel 2024 trascura qualche dato. Come la premier Giorgia Meloni, anche il leader leghista si concentra sul buon andamento degli occupati e di conseguenza del tasso di occupazione, salito al 62,2%. A parte il fatto che quest’ultimo è influenzato da un denominatore (la popolazione in età attiva) che per ragioni demografiche va calando, nel report viene anche dettagliato l’andamento delle ore. Che sono diminuite dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, pur aumentando dell’1,6% sullo stesso periodo del 2023: -3,3% in, -0,7% nell’, -0,4% nelle, con un +0,2% congiunturale.