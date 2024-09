McTominay scalda i motori | pronto l’esordio col Napoli a Cagliari

Leggi tutta la notizia su napolipiu

Scottsi prepara a fare il suo esordio con la maglia del. Il centrocampista scozzese, arrivato sul gong del mercato estivo, dovrebbe debuttare domenica all'Unipol Arena contro il. Il "granatiere di Lancaster", come è soprannominato, èall'assalto dei quattro mori. Antonio Conte vede in lui un rinforzo chiave per il centrocampo azzurro, un giocatore che incarna perfettamente il suo credo tattico.non è la solita mezzala. Alto 191 cm, è un jolly capace di fare legna in mezzo al campo, ma anche di leggere il gioco e inserirsi in zona gol. Non a caso, torna dalla nazionale con due reti fresche fresche nel suo carniere. Conte lo ha provato persino come sottopunta in allenamento, segno della sua estrema duttilità.