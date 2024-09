Lorenzo Finn si racconta | La scuola italiana non aiuta Vengo dal tennis mi ispiro ad un corridore intelligente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) A conclusione del Giro della Lunigiana, corsa riservata agli Juniores, abbiamo raggiunto telefonicamente il 17enne ligureMark, vincitore dell’ultima tappa della corsa e secondo nella generale per il secondo anno consecutivo. Il portacolori del Team Grenke Auto Eder – formazione di sviluppo della Redbull Bora Hansgrohe – è uno dei nostri giovani più interessanti in ottica futura e quest’anno – tra le altre – si è laureato nell’arco di undici giorni campione italiano sia nella prova in linea che a cronometro di categoria. Partivi per vincere il Lunigiana: c’é un pizzico di delusione per non esserci riuscito? “Dopo il secondo posto dell’anno scorso partivo con l’idea di vincere la corsa, ma sono felice di quanto sono riuscito a fare.