LIVE Coppa Sabatini 2024 in DIRETTA | Marc Hirschi firma la doppietta sul traguardo di Peccioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL TEAM RELAY DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 14.20 15:25 A quattro giorni dal successo colto nel GP Industria e Artigianatosi ripete nella. Lo svizzero, già vincitore nell’edizione 2023, porta a compimento un’azione nata a 36 km dall’arrivo. 15:23 Seconda posizione per l’austriaco Muhlberger, che regola il danese Foldager e l’italiano Sbaragli. Ancora una volta nessun azzurro sul podio dellaVINCE 15:21 Alle spalle disarà battaglia per il podio tra i quattro inseguitori nei quali figura Kristian Sbaragli. ULTIMO CHILOMETRO 15:20 Inizia per l’ultima volta la salita che porta in quel di. Arrivo in trionfo per il capitano dell’UAE Team Emirates. 15:19 3 km ale si notano i primi sorrisi sul volto di