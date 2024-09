L’Inter e l’indagine sull’iscrizione al campionato | la decisione della Procura di Milano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Non è stato evidenziato “uno stato di insolvenza di società del Gruppo Inter“. È quanto si legge nella richiesta di archiviazione dei pm del, rimasta sempre a carico di ignoti, aperta lo scorso aprile in seguito all’esposto presentato da ‘Fondazione Jdentità Bianconera’ contro i conti del club nerazzurro. L’esposto in questione presentava presunte irregolarità per l’iscrizione all’ultimo. Secondo i pubblici ministeri, in base all’analisisituazione economico finanziariasocietà “si rappresenta checontinua a svolgere la propria attività secondo il principiocontinuità aziendale“, in quanto “il management societario non ha ritenuto sinora necessario il ricorso agli strumenti normativi previsti per la crisi di impresa“.