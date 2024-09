Leclerc | Newey? Rispetto la sua scelta Ha ritenuto meglio l’Aston Martin ma per me Ferrari resta la numero uno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) Charles, fresco di vittoria a Monza, si presenta a Baku cercando dire con i piedi per terra. Consapevole che sì, Baku è una pista dove ha sempre fatto molto bene, ma che la McLaren sarà sempre e comunque la macchina da battere. Il pilota monegasco ha commentato anche ladi Adriandi andare in Aston. Queste le parole di, intervistato da Mara Sangiorgio a Sky Sport: «A Monza è stato bellissimo, lo è stato dal punto di vista emotivo ma anche come spinta per il team. La squadra a sua volta ha spinto tanto per portare un upgrade nell’ultimo weekend di gara e tutto questo ha aiutato a vincere. Un successo era importante per vedere gli effetti del lavoro fatto e arrivare a questo risultato». Ora la concentrazione va tutta alle prossime gare: «Appena la gara è finta sono tornato a Monaco e ho dovuto resettare tutto.