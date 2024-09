Le iniziative del Natale Il Comune è già al lavoro Ma il test sarà con la Dmo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Ilsta lavorando per realizzare una di serie die appuntamenti capaci di richiamare turisti in occasione delle festività. Vorrei però precisare una cosa: il "nostro"nonquesto, ma quello del prossimo anno, quando potremo fare affidamento su una Destination Management Organization (Dmo) pienamente operativa". Il sindaco Claudio Del Rosso conferma che ilsta lavorando per organizzare manifestazioni di qualità per ilormai prossimo. Ma la svolta arriverà per le festività del 2025, grazie alla struttura destinata a occuparsi della gestione di tutti gli elementi che compongono la nostra destinazione turistica, finanziata con 1,5 milioni provenienti dall’imposta di soggiorno, appena aumentata.