La Russa esalta Meloni | Italia quarta potenzia mondiale Poi demolisce Salis

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il primo ospite della nuova stagione di Dritto e rovescio, il talk show del giovedì sera di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, è Ignazio La. Nella puntata del 12 settembre il presidente del Senato affronta tutti i temi dell'attualità, politica e non. GIUDIZIO SU- «La considerazione all'estero dell', chiedo a voi, è aumentata con lao è diminuita? Nel mondo, in America, in Europa è aumentata o è diminuita? Secondo come la vedo io è aumentata moltissimo. Vuol dire che laci ha rappresentato in maniera ottima. L'per la prima volta è lapotenza, ha superato il Giappone ed è dietro soltanto agli Stati Uniti, alla Cina e alla Germania. E l'non è il Paese più grande, ma come export siamo il quarto Paese del mondo.