J24 Instagram Team – TRUFFA

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sempre la stessa, con il plus di essere riuscito a finire (per brevissimo tempo) in uno dei gruppi dove laviene portata avanti, e aver potuto vedere in chiaro i numeri di alcuni deitori. Mi spiego meglio. Oggi, dal nulla, vengo inserito in una chat WhatsApp con uno dei numeri di telefono che uso per BUTAC. La chat riporta come nome J24, e insieme a me nella chat vengono inserite 125 persone, di cui otto sono amministratori e cinque sono chiaramente loro complici; in tutta la chat, su 125 utenze, tredici sono con prefissi dall’estero, gli altri sono, in chiaro, tutti numeri italiani. Si va dalla ragazzina di massimo 18 anni con immagine profilo col suo cagnolone, al barman che ha come immagine profilo una foto di lui felice mentre shakera.