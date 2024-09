I negozi che resistono Il primo mezzo secolo di Stop Mode | Noi presidio per via del Serraglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024)compiecommerciale e sociale di via del, famosa nei decenni passati per i suoianche quando la strada era attraversata da auto e bus, prima della chiusura del centro storico al traffico. Un compleanno che gli storici titolari Mauro Casi e la moglie Vanda Capacci festeggiano stasera in occasione dell’estensione settembrina dei giovedì di shopping sotto le stelle. Un anniversario speciale per ilo di abbigliamento da donna che è cresciuto insieme alla figlia di Mauro e Vanda, Simona, nata proprio nell’anno di apertura dell’attività e che rappresenta la seconda generazione dietro al banco di. "Siamo sempre stati in via del– raccontano Mauro e Vanda – La strada era davvero uno spettacolo, era molto viva e piena didi ogni tipo. All’epoca non c’era un fondo che fosse vuoto.