Harry Potter in concerto a Roma e Milano con l’Orchestra italiana del cinema

(Di giovedì 12 settembre 2024)delpresenta in primae il Principe Mezzosangue inLa magia della musica dal vivo incontra la bacchetta più amata di sempre.delpresenta in primae il Principe Mezzosangue in, il sesto film della saga in arrivo al Teatro Arcimboldi divenerdì 13 e sabato 14 dicembre e all’Auditorium Conciliazione divenerdì 27 e sabato 28 dicembre 2024. Biglietti in vendita su Ticketone. Sul palco una straordinaria formazione di 80 musicisti che, sotto la direzione del Maestro Timothy Henty ae del Maestro Caleb Young a, eseguirà l’indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di 12 metri e con i dialoghi in italiano.