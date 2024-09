Gli ho messo dietro 7 investigatori ecco il dossier | così Elisabetta Franchi ha inchiodato l' ex marito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Con abiti onesti lavorava al mercato e una volta tornata a casa cucinava per cinque persone. Era questa la vita diprima di diventare il personaggio di successo che tutti conosciamo. La nota stilista, al Corriere della Sera, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso quella che è stata la sua vita, una vita da film. "Vestivo i bastoni con le foglie o uno strofinaccio, sognando la bellezza. In casa entravano solo uomini sbagliati, l'ultimo era un alcolizzato. Durante le liti con nostra madre noi figli ci nascondevamo sotto il tavolo o scappavamo di notte nella campagna. Per questo lotto perché le donne si liberino dai rapporti tossici", ha spiegato la stilista. A 17 anni la donna incontra un ragazzo "perbene e sono fuggita con lui. Mi sono trovata a vivere a casa sua, con la famiglia di lui, genitori e nonni, un sogno.