Gentile | Inter favorita per due motivi Una può lottare

(Di giovedì 12 settembre 2024) La corsa al prossimo scudetto è uno dei temi caldi in vista della ripartenza della Serie A, dopo la sosta per le nazionali. Riccardosu Sky Sport fa il punto sulla lotta che attendee Juventus per la vittoria finale. RIPARTENZA – Dopo le prime tre giornate di campionato e la fine della sosta per le nazionali, la Serie A è pronta a ripartire. E, per quanto visto finora, la lotta scudetto sembra ormai una questione a due trae Juventus. Con entrambe le squadre a pari punti, 7, frutto rispettivamente di due vittorie e un pareggio. Anche il mercato suggerisce che nerazzurri e bianconeri siano le squadre più attrezzate per giocarsi la vittoria finale. Un’ipotesi che sostengono diversi addetti ai lavori. Lotta scudetto, questione-Juventus.