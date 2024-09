FOTO Scuole la carica dei 40mila tra emozioni e disagi di sempre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo la falsa partenza di alcunein città a causa dell’allerta meteo di lunedì, poi il rientro in classe di alcuni istituti nella giornata odierna è definitivamente suonata la campanella per ladei quasistudenti irpini, di cui 18mila circa disseminati tra i vari istituti del capoluogo. Immancabili i, dafisiologici in una città italiana, tra traffico che si ingolfa, mamme e papà che spesso e volentieri sostano le proprie automobili anche in terza fila, perchè non sia mai i loro piccoli ( e non solo) “si possano sporcare le scarpe” ed ecco che il caos è servito.