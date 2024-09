Ferrari Leclerc dopo il trionfo a Monza | che messaggio a Newey!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Charlesè reduce dalla bella vittoria in Formula 1 a: “è stato bellissimo, lo è stato dal punto di vista emotivo ma anche come spinta per il team. La squadra a sua volta ha spinto tanto per portare un upgrade nell’ultimo weekend di gara e tutto questo ha aiutato a vincere. Un successo era importante per vedere gli effetti del lavoro fatto e arrivare a questo risultato”. Così ilsta al microfono di Sky Sport, alla vigilia del fine settimana del Gp dell’Azerbaigian a Baku. “Appena la gara è finta sono tornato a Monaco e ho dovuto resettare tutto –aggiunge il pilota della-. Qui a Baku non si pensa più a, anche se è stato bellissimo e avremo modo di ricordare tutto a fine stagione. Bisogna concentrarsi sulle prossime gare. Doppietta a Baku? Come dico sempre, ogni volta che metto il casco io penso alla vittoria.