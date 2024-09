Ex Colonia Torino Trovato l’accordo per la super ’copertura’ contro l’amianto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Francesco Scolaro C’è il nuovo accordo fra Regione, Sogesid e Ministero dell’Ambiente per completare le opere di messa in sicurezza del terrapieno di fronte all’ex. Come anticipato da La Nazione a marzo di quest’anno, ormai i soldi per la bonifica non bastano più ma non ci si limiterà soltanto a ‘coprire’ il terrapieno con una protezione sintetica in grado di evitare le fuoriuscite di amianto o altro materiale pericoloso. Davanti al terrapieno, sulla spiaggia di sassi, sarà realizzata una nuova scogliera parallela al lungomare così da difendere la Messa in sicurezza di emergenza del terrapieno da future mareggiate. Un intervento che di lavori vale all’incirca 500mila euro, visto che poco più di 100mila erano stati utilizzati a inizio estate per realizzare la nuova recinzione e la videosorveglianza.