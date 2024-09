ESCLUSIVA IN – Radu non trova club ma resta veramente all’Inter? Facciamo chiarezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’estate di Ionutpotrebbe concludersi senza la tanto attesa cessione definitiva. Secondo quanto raccolto indalla nostra redazione, con gli ultimi giorni di mercato cheno a disposizione nei vari campionati, la possibilità che il rumeno resti in nerazzurro è abbastanza elevata. Ma. NESSUNA SOLUZIONE – Ionut, tornatodopo un deludente prestito al Bournemouth, ha trascorso mesi in cerca di una nuova destinazione che gli permettesse di ripartire, ma le trattative non hanno portato al risultato sperato. Con un solo anno di contratto rimanente con i nerazzurri, la via più facile è quella della cessione a titolo definitivo. Ma nel corso di queste settimane, però,ha declinato qualsiasi contratto inferiore ai due anni. In passato Palermo, Sassuolo e soprattutto Sampdoria hanno mostrato interesse per lui, ma con nulla di fatto.