DC United – New York City FC – pronostico notizie sulle squadre formazioni

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il DCpuò mantenere la sua posizione nei playoff nella Eastern Conference della Major League Soccer (MLS) con una vittoria sul NewFC domenica 15 settembre all’Audi Field della capitale statunitense. Grazie alla vittoria per 2-1 sui Chicago Fire lo scorso fine settimana, i Black and Red si sono portati sopra l’Atlantaper l’ultimo posto per la post-season a Est, mentre i Pigeons rimangono quinti dopo la sconfitta per 4-2 contro i Columbus Crew. Il calcio di inzio di DC– NewFC è previsto alla 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita DC– NewFC a che punto sono le dueDCUna squadra che sembrava in crisi due mesi fa ha ripreso vita, vincendo quattro dei cinque precedenti incontri di regular season.