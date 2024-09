Codice rosso sulle strade Due incidenti in tre ore | grave un motociclista E un furgone va a fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)di sangue ieri mattina in Brianza, dove si sono registrati duestradali con gravi conseguenze. Il primo a Monza. Erano le 7.20 quando in via della Offelera all’intersezione con via Masaniello un autocarro leggero e un motociclo si sono scontrati. A seguito dell’urto il conducente del motociclo, un 21enne residente in provincia di Milano, si è seriamente infortunato ed è stato trasportato inall’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato intubato in prognosi riservata. Il conducente dell’autocarro, rimasto illeso, classe 1979, risulta residente a Monza. Sono intervenuti automedica e ambulanza in. Accertamenti sulla dinamica sono in corso a cura della polizia locale. Poche ore più tardi, alle 10 in via Menotti 19 a Villasanta, un’auto è uscita di strada ed è finita contro un muro, verosimilmente per un malore del conducente.