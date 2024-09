Carpi tabù da sfatare Mai vinto a Chiavari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lo stadio "Comunale" diè uno degli impianti in cui ilnella sua ultracentenaria storia non ha mai. Unin più daper la squadra di mister Serpini in vista della sfida di domani sera (20,45) sul campo della capolista Virtus Entella, solitaria in vetta a punteggio pieno. Sul sintetico ligure (per abituarsi al quale ieri ilha svolto una seduta a San Felice) sono 4 i precedenti e i biancorossi hanno raccolto appena 2 pari, a fronte di 2 ko, segnando soltanto una rete. La prima storica sfida è stata quella del 19 novembre 2012 in Prima divisone, quando i biancorossi di Tacchini e Cioffi secondi a -5 dal Lecce tornarono con un buon 1-1 dal campo della terza della classe, raggiunti a metà ripresa da Rosso dopo il guizzo di Fabrizio Poli.