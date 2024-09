Cantautore e doppiatore ecco Santo Verduci il Re dei cartoons

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 12 settembre 2024.è un'artista poliedrico che nasce comema sviluppa la propria attività nel doppiaggio: "Sotto la mia direzione del doppiaggio -spiega il Ceo della Sanver Production Ltd- abbiamo dato voce assieme ai tanti doppiatori che collaborano con la mia azienda a diversi film e serie televisive che fanno parte della selezione di Netflix, Amazon e Chili e varie emittenti televisive. Mi occupo poi di acquistare i diritti di prodotti che toccano temi sensibili. Penso ad esempio a Firebird un film che, racconta la storia realmente accaduta di due soldati russi gay durante il periodo della guerra fredda, sensibilizza sui temi Lgtbq+ e a La Promesa, una telenovela in 60 puntate di cui 20 già disponibili, che si occupa di problemi altrettanto importanti come la tratta di esseri umani, violenza contro le donne e la prostituzione.