Borsa | Europa bene intonata in attesa della Bce Milano +1%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Le Borse europee sonointonate, con guadagni nell'ordine dell'1%, inBce che dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 3,5%, e dei dati macro Usa come le richieste inziali dei sussidi di disoccupazione e l'indice dei prezzi alla produzione che contribuiranno alla decisioneFed la prossima settimana sull'ammontare del primo suo taglio. il primo effetto è sui rendimento dei titoli di Stato con lo spread Btp-Bund in discesa a 140,4 punti base e il decennale italiano che rende il 3,52%. Sull'azionario brillano i titoli dei microprocessori come Stm (+2%), grazie al ritorno degli acquisti sui tecnologici visto alla vigilia sul Nasdaq, e spiccano le banche anche per il risiko ripartito col blitz di Unicredit (+3,2%) su Commerzbank (+2,6%): il ceo del gruppo italiano Andrea Orcel non ha escluso un'acquisizione dell'istituto tedesco.