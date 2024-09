Boccia la diffida di un assessore | Atti persecutori mi ha detto di essere incinta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nuovi dettagli emergono su Maria Rosaria, la "lady golpe" che ha catalizzato l'attenzione dei giornalisti per il caso Sangiuliano e poi è scappata dalle domande degli stessi a È sempre Cartabianca. L'imprenditrice campana, per una storia che risale al 2018, ha ricevuto unaperda undi un paese della costiera amalfitana. Al politico la mancata consulente dell'ex ministro della Cultura avrebbe"di". Poi, in un secondo momento, gli avrebbe inviato un test di gravidanza per rassicurarlo: "Tutto bene. Negativo". Glie denigratori sarebbero però ripresi "in maniera sistematica e perdurante". Lo riporta il quotidiano La Verità. L'articolo, che fa luce appunto sullalegale partita dall'avvocato dell'in questione, racconta la versione del presunto stalkerizzato.