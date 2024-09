AEW | Nigel McGuinnes sfida Bryan Danielson dopo 15 anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un’antica rivalità sta per riaccendersi all’AEW Dynamite Grand Slam.s ha lanciato unaper un incontro che, se si concretizzerà, segnerà il ritorno di uno dei confronti più significativi del wrestling degli2000. Ladis Durante la puntata di AEW Dynamite dell’11 settembre,s è salito sul ring per un promo in cui ha annunciato ufficialmente il match controper il Dynamite Grand Slam del 25 settembre all’Arthur Ashe Stadium di Queens, New York.s ha sottolineato che non ci sarebbe stato un match per il titolo mondiale ad AEW Dynamite: Grand Slam, poiché Darby Allin metterà in palio la sua opportunità titolata contro Jon Moxley.