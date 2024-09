Addio a Luca Giurato giornalista e maestro di gaffe Il dolore della moglie e degli amici

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 12 settembre 2024) È morto a 84 anni, volto nototelevisione italiana, ricordato per la sua spontaneità e leggerezza. Conosciuto tra le altre cose per la conduzione di Unomattina e Domenica In, era apprezzato per le sue battute eche lo avevano reso anche protagonista di una rubrica satiricaGialappa’s Band. Al momentoscomparsa, arrivata improvvisa, si trovava a Santa Marinella con la, Daniela Vergara, anche lei. Chi eraNato a Roma il 23 dicembre 1939,proveniva da una famiglia di rilievo: il padre era diplomatico, e il nonno materno, Giovacchino Forzano, un noto drammaturgo. Dopo aver lavorato comeper Paese Sera e La Stampa, entrò in Rai nel 1986, diventando direttore del Giornale Radio e vicedirettore del Tg1.