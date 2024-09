Solidarietà in campo con la ’partita del cuore’ A Lavezzola anche ex calciatori del Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Intitolato ad Erika Conficconi (la 24enne lavezzolese che la sera del 5 maggio 2000 perse la vita adopo essere stata investita da un’auto durante una corsa clandestina), il Centro Erika, presieduto da Cristina Luciani e Paolo Pipitone, continua a contraddistinguersi non solo in ambito prettamente sportivo, maper una serie di iniziative all’insegna della. Come ad esempio quella in programma sabato prossimo (14 settembre), organizzando per il secondo anno consecutivo la ‘Partita del, evento calcistico il cui incasso sarà interamente devoluto a favole delle Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) die di Ravenna. Sarà ilsportivo di, situato al civico 257 della centrale via Bastia, ad ospitare due partite di calcio ‘da mille e una notte’, come recita il volantino di presentazione dell’evento.