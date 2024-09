Salta l’intervista a Maria Rosaria Boccia | tensioni e accuse in diretta a È sempre Cartabianca

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024)rinuncia alina “È”: l’ex ministro Sangiuliano sotto indagine,tra studio e tribunali. Roma – Una serata movimentata quella di martedì scorso a “È“, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, che ha visto la partecipazione mancata di, imprenditrice al centro di una controversia legata all’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, attualmente indagato dalla Procura di Roma per peculato e rivelazione di segreto d’ufficio. La presenza diera stata annunciata per un’intervista in, ma la stessa, giunta negli studi televisivi con largo anticipo, ha deciso all’ultimo minuto di ritirarsi. “Mi dispiace tantissimo, manon sarà con noi e non farà”, ha comunicato Bianca Berlinguer in