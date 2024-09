Rafa Marin di nuovo in tribuna con la Spagna Under 21 Inizio di stagione complicato Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è ancora un mistero per i tifosi del Napoli. Non ha ancora fatto il suo esordio in Serie A e con la21 è rimasto inper tutte e due le partite di qualificazione agli Europei. Ladello Sport scrive: “diper: il difensore prelevato in estate dal Real Madrid per 12 milioni, non ha ancora debuttato in Serie A e ieri ha collezionato la secondaconsecutiva con la21. Oggi tornerà in Italia e nelle prossime ore si metterà a disposizione di Conte:sta cercando di assimilare i nuovi concetti difensivi dopo aver accusato le fatiche in preparazione”.è ilNatan? Ci siamo ritrovati un’altra volta Juan Jesus (18 agosto) Quando si perde 3-0 col Verona, c’è poco da stare a parlare di sostituzioni o di tattica. Però una domanda noi ce l’abbiamo.